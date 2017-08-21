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Aydın'da 'Sosyal Güvenlik' semineri düzenlendi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 08:35
Aydın'da 'Sosyal Güvenlik' semineri düzenlendi
Aydın'da 'Sosyal Güvenlik' semineri düzenlendi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çetinkaya
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde "Sosyal Güvenlik" konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi.
Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) işbirliğinde Efeler Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen "Sosyal Güvenlik" konulu bilgilendirme seminerine il genelinde tüm mesleki eğitim okul müdürleri ile okullarda çalışan görevli personellerin katıldığı belirtildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda görev yapan personellerin sosyal güvenlik kurumu ile ilgili işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi için sosyal güvenlik uzmanlarınca iki gün süren bilgilendirme seminerin tamamlandığı ve seminere katılan okul müdürlerine katılım belgesinin verildiği kaydedildi.
(HÇ-MB-Y)

21.08.2017 08:38:16 TSI
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