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ADÜ'den "Kuraklığa Tolerant Pamuk Islahı" projesi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Başal'ın yürüttüğü "Kuraklığa Tolerant Pamuk Islahı" projesi 2-3 yıl içerisinde tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunulacak.

ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TUBİTAK) tarafından desteklenen proje önümüzdeki yıllarda meyvelerini verecek. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Başal, bir çeşidin ıslahının 10 - 12 yıl sürdüğünü ifade edip yeni bir çeşit için uzun süre çalışma yapmak gerektiğini vurgulayarak proje hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Başal, Türkiye'nin Akdeniz iklim kuşağında yer aldığını ve küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Başal, küresel ısınma sonucu, gelecekte 1 - 5 derece sıcaklık artışının olacağının öngörüldüğünü belirterek ülkemizin toplam pamuk üretiminin yüzde70 - 80 üretimini gerçekleştiren Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin bu sıcaklık artışından etkileneceğini dile getirdi.

Başal 2008 yılında başladıkları projenin sonuna yaklaştıklarını dile getirerek "Gelecekteki pamuk üretimimizi garanti altına almak için kuraklığa tolerant pamuk çeşidi ıslahı zorunlu oldu. Bu ıslah projesiyle su kısıtlamasının olduğu koşullarda en yüksek verim ve lif kalitesini sağlayan yeni bir çeşit geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan en önemli farkı, bu çalışmada kullanılan ebeveynlerin farklı ülkelerden olması ve daha önceki çalışmalarda kuraklığa tolerant ebeveynler olmasıdır. Kuraklığa tolerant pamuk çeşidimiz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çiftçilerimizin hizmetine girecektir" diye konuştu.

(OD-MB-Y)



21.08.2017 08:38:38 TSI

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