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Aydın'da market çalışanlarına "Güvenilir Gıda" konulu eğitim verildi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde market çalışanlarına yönelik güvenilir gıda arzı, gıda hijyeni ve gıda mevzuatı ile ilgili eğitim verildi.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Efeler'de tüketicinin sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla, 5 ayrı etapta İlçemizde faaliyette bulunan 12 market zincirinde çalışan 150 satış elemanına gıda mevzuatı ve güvenilir gıda arzı ile hijyen konusunda eğitimler gerçekleştirildi.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gıda işletmelerinde gıda güvenilirliği ve hijyen kontrolü ile resmi kontrol ve denetimler 13 Aralık 2010'da yürürlüğe giren 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan gıda kontrol görevlileri tarafından, verilen yetki çerçevesinde yürütülmektedir. Bu Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır. Bu kapsamda gıdaların depolanması, dağıtım ve satış aşamalarında hizmette bulunan market çalışanlarının eğitimi; öncelikle insan sağlığının korunması ve tüketiciye güvenilir gıdanın sunulması yönünden ve sonrasında uygunsuz şartlarda üretilen ve satılan gıdaların milli servete verdiği kayıpların önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Gıda satış zincirinin son halkası olarak market çalışanları gıdaların uygun şekilde muhafaza edilmesi, son tüketim tarihlerinin sürekli kontrol edilmesi, bozulmaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve gıdaların hijyen şartlarına uygun olarak tüketiciye sunulması noktasında büyük sorumluluk taşımaktadır. Bakanlığımızın gıda güvenilirliği politikası olan;

Ülke genelinde "Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği" anlayışı, Tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlamak, Kodeks Alimentarius (FAO ve WHO işbirliği ile oluşturulan komisyonun geliştirdiği uluslar arası besin standartları. Besinlerin bu şekilde bir standarda bağlanmasında amaç tüketici sağlığını korumak ve besin ticaretinde eşitliği sağlamaktır) ve Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu mevzuat çerçevesinde etkin ve yeterli gıda denetimi sağlanması anlayışı ve ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Bu çerçevede Efeler İlçemizde faaliyette bulunan tüm zincir marketlere yönelik güvenilir gıda arzı, gıda hijyeni ve gıda mevzuatı ile ilgili eğitimler verilmiştir. Bu çalışmayla İlçemizde eğitime alınmamış zincir market kalmamıştır. Gıdayla ilgili hem denetim, hem de eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecektir" denildi.

(OD-MB-Y)



21.08.2017 08:38:55 TSI

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