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AK Parti Belediye Meclis Üyesi hayatını kaybetti



(Fotoğraflı)



Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Çınaroğlu (64) hayatını kaybetti.

Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Çınaroğlu, geçen hafta evinden aniden düşerek beyin kanaması geçirmiş, Çankırı'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Çankırı'da yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Avni Çınaroğlu, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Çınaroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 64 yaşında hayatını kaybetti.

(RD-SLH-Y)



21.08.2017 09:28:57 TSI

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