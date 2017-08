YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'da kan bağışı kampanyası sürüyor

Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Türk Kızılay'ın başlattığı "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" kampanyası çerçevesinde Aydın'da kan alımları sürüyor.

Türk Kızılay Aydın Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, gerek Efeler ilçesinde yer alan sabit kan alım noktası gerekse nüfusun yoğun olduğu Didim ve Kuşadası ilçesi başta olmak üzere belirli gün ve periyotlarda ilçelerde gezici TIR'ların konuşlandığı kan alım notalardan kan alımların devam ettiğini belirtti.

Kanın her zaman bir hayat sigortası olduğunu ifade eden Dr. Şenol, "Yaz ayı her sene olduğu gibi Ramazan ayının da denk gelmesi, yazın sıcak olması ve vatandaşların da tatilde olması nedeniyle kan bağışların da düşüşler yaşanmaktadır. Kana olan ihtiyacımız düşmüyor. Aydın'ın Muğla ve Antalya yol güzergahı üzerinde olması nedeniyle de sıkça kazalar yaşanırken dolayısıyla kana olan ihtiyaçta artmaktadır. Yazın nüfuzun yoğun olduğu özellikle Didim ve Kuşadası başta olmak üzere ilçelerimizde 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' kampanyası çerçevesinde gezici tırların konuşlandığı kan alım noktaları oluşturuyoruz. Her kan alım noktasından günlük ortalama 40 ünite kan alınabiliyor. Kan alınmadan önce rutin muayene yapılıyor ve vatandaşımızın kan vermesinde bir mahsur yaksa ancak o zaman biz kan alım işlemlerini başlatıyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılay Aydın Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, il genelin de kendini iyi hisseden herkesi kan bağışına beklediklerini, hem rutin sağlık muayenesi olacakları gibi kan vermekle de bir başkasına hayat vereceklerini ifade etti.

