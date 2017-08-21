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Uygur Kardeşler Marko Paşa Müzikali İle Ayvalık'a geliyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:35
Uygur Kardeşler Marko Paşa Müzikali İle Ayvalık'a geliyor
Uygur Kardeşler Marko Paşa Müzikali İle Ayvalık'a geliyor

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Ayvalık Belediyesi'nin bu yıl 13.sünü düzenlediği Kültür Sanat Günleri kapsamında birbirinden değerli sanatçılar sanatseverle buluşuyor.
Ayvalık Belediyesi'nin katkıları ile Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu, Türk tiyatro ve sinemasının unutulmaz sanatçılarından babaları Nejat Uygur'un uzun yıllar başarıyla oynadığı Marko Paşa ile 22 Ağustos Salı Günü saat 21.40'ta Ayvalık Belediyesi Amfi Tiyatro'da sahne alacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunda Uygur Kardeşlerin tam iki saat sahnede kalacak. Yaklaşık altı ay önce Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu'nu Ayvalık'a davet ettiklerini ve bugünü heyecanla beklediklerini kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalıklı sanatseverleri unutulmaz bir akşam beklediğini söyledi.
(SS-

21.08.2017 09:38:02 TSI
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