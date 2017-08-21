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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:45
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50-14,20 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 14,20 TL; Sığır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4.026,40 TL en çok 5.193,07 TL ve İnek Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 20,00 TL en çok 25,63 TL.
(MB-E)

21.08.2017 09:48:11 TSI
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