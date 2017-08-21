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Germencik yıldızlara ev sahipliği yapacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Germencik Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Germencik Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivalinin hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 17'incisi düzenlenen festivale gelen yıldız sanatçılar, Germencik halkının yanı sıra tüm katılanları eğlendirecek.

Kaliteli incirin adresi olan Germencik, 17. Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivaline ev sahipliği yapacak. 8-9 Eylül 2017 tarihlerinde Germencik Cumhuriyet meydanında gerçekleşecek festivalde birbirinden ünlü sanatçılarla Germencik'te adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. Ünlü pop sanatçılarının sahne alacağı festivalin birinci gününde Edis ve Hadise, ikinci gününde Buray ve Aleyna Tilki sevenleriyle buluşacak. Ardı ardına sahne alan sanatçılar şarkılarıyla festivale katılanlara eğlenceli anlar yaşatacak. En güzel İncir yetiştiriciliği yarışmasının birincisinin açıklanacağı gecede festivale katılanları farklı sürprizler de bekliyor.

17. düzenlenen Germencik Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali'nin 08 Eylül Cuma günü saat: 21.00'da başlayacağını belirten Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "İncirin ana vatanı ilçemizde her yıl geleneksel hale gelen festivalimizi Germencik Cumhuriyet meydanında yapacağız. Festivalimizle hem ilçemizi hem de incirimizi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Halkımızın doya doya eğleneceği, stres atacağı bir festival organize ettik. Hadise, Edis, Aleyna Tilki ve Buray gibi ünlü sanatçılarımız festivalimizde sahne alacak. Bununla birlikte festival öncesi panayırımız da açılacak ve yöresel lezzetlerin yanı sıra yöresel kıyafetler de bu panayırda hemşerilerimiz için satışa çıkacak. 17. Germencik Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali'ne tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

(MB-Y)



21.08.2017 09:53:39 TSI

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