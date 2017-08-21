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MHP Uşak İl Kadın Kollarında nöbet değişimi



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - MHP Uşak Kadın Kolları Başkanı Gülhan Akbulut mazbatasını MHP İl Başkanından alarak görevine başladı. Akbulut, "Amacımız kadınlarımızın gücüyle partimizi en iyi yerlere getirmektir" dedi.

Uşak MHP Kadın Kolları'nda nöbet değişimi yaşandı. Daha önce Sema Uğrasız'ın sürdürdüğü kadın kolları başkanlığı görevini Gülhan Akbulut aldı. Akbulut göreve başlama mazbatasını ise MHP İl Başkanı Muhterem Kuruçay'ın elinden aldı.

Burada bir açıklama yapan MHP Kadın Kolları Başkanı Gülhan Akbulut; "Amacımız partimizi en iyi yerlere getirmektir" dedi. Bu düşünceler ile hemen çalışmalara başlayacaklarını aktaran Akbulut; "Bu kutlu görevi devir almanın mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin geçtiği bu kritik süreçte benden önceki arkadaşlarım gibi görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğim. Kadın kolları olarak bundan sonraki süreçte daha aktif bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.

Yaklaşan yerel ve genel seçimlere de dikkat çeken Akbulut; "2019 yılında hem yerel hem de genel seçimler olacak. Bu süreci parti olarak en iyi şekilde değerlendirmek için kolları sıvadık. İlimizde en iyi oranlara ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Aldığımız bu bayrağı sonuna kadar en güzel şekilde taşıyacağız" ifadesini kullandı.

(EÖ-MB-Y)



21.08.2017 09:54:21 TSI

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