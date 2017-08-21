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Kartepe'de bozulan kaldırımlar onarılıyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:58
Kartepe'de bozulan kaldırımlar onarılıyor
Kartepe'de bozulan kaldırımlar onarılıyor

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yol ve kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler üst yapı konusunda bakım ve onarım çalışmalarını belirlenen iş programı çerçevesinde gerçekleştiriyor. Ekipler bu kapsamda Arslanbey ve Sarımeşe Mahallelerinde alt yapı geçmesi ve kullanımdan kaynaklanan kaldırımlardaki bozuklukları onararak güvenli hale getirdi. Ekipler, Uzunçiftlik Mahallesi Handan Sokak, Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi ve Arslanbey Mahallesi Merkez Cami karşısında kaldırımları onardı. Ring halinde gerçekleşen tamirat çalışmaları kapsamında ekipler yaya kaldırımlarında bozulan güzergahları günümüz koşullarına uygun hale getirdi. Bozulan güzergahlarda yaşanan sıkıntıları parke tamiratları ile çözen belediye ekipleri belirlenen iş programı çerçevesinde araç ve yaya güvenliği için çalışmalarını diğer bölgelerde de sürdürecek.
(UK-GY-Y)

21.08.2017 10:01:29 TSI
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