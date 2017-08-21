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Kurban bayramı etkinlikleri Piazza'da

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:06
Kurban bayramı etkinlikleri Piazza'da
Kurban bayramı etkinlikleri Piazza'da

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Piazza Alışveriş Merkezleri, 1 Eylül tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramını renkli etkinlikleri, kazançlı kampanyaları ve sürpriz hediyeleri ile karşılayacak.
Şanlıurfa Piazza, 1 ile 4 Eylül tarihlerinde 15.00 - 19.00 saatleri arasında düzenleyeceği "Trafik Atölyesi" ile tüm minikleri hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinlikte buluşturacak. Çocuklar, Piazza içerisinde kurulacak alanda akülü araçlarla uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrenirken yaşıtları ile sosyalleşerek doyasıya eğlenecek.
(AK-SD-Y)

21.08.2017 10:09:47 TSI
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