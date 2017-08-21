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0 bin kişi aynı anda piknik yapacak

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:10
0 bin kişi aynı anda piknik yapacak
20 bin kişi aynı anda piknik yapacak
- Türkiye'nin en eski geleneklerinden birisi Aydın'da yaşatılıyor

(Fotoğraflı)

Özgür Dedeoluk
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinden bile daha eski bir geçmişe sahip olan Dedebağ Keşkek Hayrı 735 yıldır artarak devam eden coşku ve heyecanla bu yıl da binlerce misafiri ağırlayacak.
Karacasu'da Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı her yıl ortalama 20 bin kişiyi ağırlıyor. Derneğin öncülüğünde başta Cuma Mahalleliler olmak üzere Karacasuluların maddi ve manevi katkılarıyla düzenlenen hayır etkinliğinde misafirlere keşkek ve turşu ikram ediliyor. Her yıl Ağustos ayının son pazarı düzenlenen etkinlik bu yıl 27 Ağustos günü gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları ağırlayan etkinlik her yıl büyüyerek devam ediyor.

20 bin kişinin mevki makam ayırt etmeksizin sabahın erken saatlerinde gelip keşkek kuyruğuna girerek kendi istihkaklarını kendilerinin aldığı Dedebağ Hayrında misafirler onlarca kazanda dövülen keşkeğin lezzeti kadar manevi atmosferinin lezzetinden de bahsetmeyi ihmal etmiyorlar. Genç yaşlı herkes bir an önce keşkeğini alıp uygun bir yerde keşkeği kaşıklamak ve imamların okuduğu duaya el açmak için mücadele ederken bu manevi atmosferin anlatması zor mutlaka yaşanması gereken bir deneyim olduğu aktarılıyor.
Dedebağ kimdir?
Dedebağ Horasan Alperenlerinden önemli bir şahsiyet. Dedebağ Dedesi, Şeyh Kemal, Süleyman Rüşti, İbir Dedesi, Kalleşi Dedesi, Tabakhane Dedesi, Kız Dedesi 7 kardeş olarak Karacasu'ya gelmişler. Kan bağı var mı bilinmiyor ama fikir kardeşi olarak değerlendiriliyor. Her birinin Karacasu'da İslamiyeti yaymak, ilimi arttırmak gibi birbirinden farklı görevleri bulunduğu düşünülüyor. Bugün 7 yatırla çevrili bir yer Karacasu.
(ÖD-MB-Y)

21.08.2017 10:13:16 TSI
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