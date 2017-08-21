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'Alo Salça' hattını kurdu, kadınları çileden kurtardı



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli İlçesinde bir girişimci 6 yıl önce kurduğu 'Alo Salça' hattı ile kadınların korkulu rüyası olan salça yapım işini üstlendi. Yaz aylarındaki salça yapım sezonunda tüm gün oradan oraya koşturan girişimci Serdar İnan, "Kadınların 10 günde yapmış oldukları salça yapım işini 3 güne düşürdüğüm gibi günde en az 20 ailenin işini kolaylaştırıyor ve para da kazanıyorum" dedi.

Nazilli'de ortağından öğrendiği salça yapım işini kazanca dönüştüren girişimci Serdar İnan, kadınların her yaz sezonunda yaşadığı salça yapma derdine teknolojik çözüm bularak son verdi. Domates ve biberleri özel olarak yaptırdığı sıkma makinası ile kısa sürede suyunu çıkartarak kurutmaya hazır hale getirmeyi başardı. İnan, "Nazilli halkı artık beni tanıdı. 'Alo Salça' diye aradıklarında randevu verip aracımla kapılarına kadar gidiyor 10 günde yapacakları işi 2-3 güne düşürüyorum. Kadınlarımız kısa sürede salçalarına kavuştuğu gibi hem zamandan kazanıyor hem de meşakkatli bir iş olan domates ve biber doğrama işinden de kurtulmuş oluyor. İş yaparak ben para kazanıyorum. Onlar da kısa sürede salçalarına kavuşuyor" dedi.

"Günde 18 saat çalışıyorum"

Günde 18 saate yakın çalıştığını ifade eden Serdar İnan, "Sabah erken saatlerde işe başlıyorum. Nazilli'nin dört bir tarafında çalışıyorum. Kamyonetimle talep edilen adrese giderek kısa sürede sıkım işlemine hazır hale geliyor ve hemen işe başlıyorum. Bir kasa domates veya biberin suyunu, özel olarak yaptırdığım sıkım makinemle bir dakika gibi kısa sürede çıkartmış oluyorum. Pazardan alınan salçalık biber ve domatesleri yıkanarak sıkıma hazırlanıyor. Sonrasında sıkım işlemi gerçekleştiriliyor. Günde ortalama 20 civarında işe gidiyorum. Günde 2- 3 ton sıkım işlemi yapabiliyorum. Kısaca kadınlarımızın yaz aylarındaki salça yapma çilesini ortadan kaldırdığım gibi geçimimi de bu şekilde sağlıyorum" dedi.

'Alo Salça' bizi büyük bir dertten kurtardı

Yaklaşık 10 dönüm domates serası olan bir vatandaş da, "Bizim için büyük kolaylık oldu. 3 senedir Serdar arkadaşımızı çağırıyor ve salçamızı hazırlattırıyoruz. Eskiden annelerimizin, büyüklerimizin, eşimizin yaptığı bu işi şimdi Serdar arkadaşımız yapıyor. Domates seramız olmasından dolayı eskiden en az 20-25 gün uğraş veriyorduk. Bizim için çok büyük dertti. Şimdi 'alo' dediğimizde işimiz görülüyor. 3 gün demeden salçamız kavanozlara giriyor. 'Alo Salça' bizi büyük bir dertten kurtardı. Bu iş için aldığı ücrette oldukça uygun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(AS-MB-Y)



21.08.2017 10:14:06 TSI

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