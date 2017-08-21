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Silifke'de Nuru Mahallesi incir ve fıstık festivali yapıldı



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Nuru Mahallesi'nde düzenlenen İncir ve Fıstık Festivali, çevre ilçeler ile mahallelerden gelen binlerce vatandaşı buluşturdu.

Nuru Mahallesi'nde İncir ve Fıstık Festivalini düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Nuru Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Nuri Ünal, "Mahallemiz inciri, fıstığı ve doğal güzellikleriyle kendini tanıtmaya devam etmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde gelenekselleştirmeyi düşündüğümüzü festivalimizi, bu yıl daha coşkulu ve kalabalık bir şekilde yapmaktayız. Tabi ki bunda en büyük pay Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'un. Bizlerin bu çabasına önder olup, destek ve katkılarını esirgemediler. Vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile böyle bir festivali gerçekleştirmemize imkân sağladılar. Derneğimiz adına Belediye yetkililerine ve Başkanımız Mustafa Turgut'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Nuru Mahallesi ve çevre mahallelerinin birlik ve beraberlik içerisinde katıldığı güzel bir festival olduğunu açıklayan Mahalle Muhtarı Mustafa Şen, "Belediyemiz, Derneğimiz ve Mahalle Muhtarlığımızın işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz festivalimizin gelecek nesillere aktarılmasını ve duyurulmasını istiyoruz. Nuru Mahallesi Silifke'nin çok özel ve güzel mahallelerinden bir tanesi. Her kesimden vatandaşımız mahallemizi tanıyor ve biliyor. Böylesi güzel topraklarda eli nasırlı dedelerimizin, beli bükük nenelerimizin ve siz değerli Nuru sakinlerimizin tek geçim kaynağı olan İncir ve Yayla Fıstığını tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yöremizi, tarım ürünlerimizi ve köyümüzün bütün güzelliklerini böyle şenliklerde tanıtmaya gayret göstereceğiz. Derneğimiz ve yöremiz insanlarıyla birlikte böylesi bir başarıya imza atan belediyemize ve başkanımız Mustafa Turgut'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Şen, hizmetlerinden ve katkılarından dolayı Başkan Turgut'a teşekkür plaketi takdim etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde daha birçok hizmeti gerçekleştireceklerini belirten Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Bende bu yörenin bir evladı olarak göreve geldiğim günden bu yana sizlerle birlikte olmaktan, sizlere hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duydum. Barışın ve özgürlüğün kenti Silifke'mizin bu güzel mahallesinde İncir ve Fıstık Festivalini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve güzelliğini yaşıyoruz. Bizleri böylesi güzel bir etkinlikte yalnız bırakmayan Mersin Milletvekilimiz Hüseyin Çamak, Geçmiş dönem Mersin Milletvekilimiz Ali Rıza Öztürk, CHP İlçe Başkanımız Bünyamin Uçar, uzaktan ve yakından gelen siz değerli vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum.

Bu coşkulu ve sevinçli kalabalığı daha büyük festivallerde görmek istiyoruz. Böyle birlikteliklerimiz sayesinde yöremizi, tarım ürünlerimizi, doğal güzelliklerimizi, kültürümüzü ve sosyal yaşantımızı tüm dünyaya tanıtma imkânı buluyoruz. Bizim olan değerlerimiz nasıl bize sapasağlam geldiyse, bize düşen de bu değerlerimize sahip çıkıp, eksiltmeden, bilakis üzerine daha fazlasını koyarak geleceğe aktarmaktır.

İlçemizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi, kısacası merkez ve kırsalıyla daha yaşanılabilir bir Silifke'nin gerçekleşmesi' hep hayalimiz, önceliğimiz ve hedefimiz olmuştur. İnşallah önümüzdeki senelerde daha farklı ve daha zengin içerikli bir festival gerçekleştirmeyi el birliğiyle düşünüyoruz. Ben emeği ve katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Festivale CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, CHP Mersin eski Milletvekili Ali Rıza Öztürk, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut ve eşi Pakize Turgut, Mahalle Muhtarı Mustafa Şen, Dernek Başkanı Nuri Ünal, oda başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

(MŞN-Y)



21.08.2017 10:17:14 TSI

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