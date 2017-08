YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisalı 11 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta forma giyecek

MANİSA (İHA) - Bergama Gençlerbirliğispor'da forma giyen 11 yaşındaki Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Mustafa Eyüp Can, Beşiktaş'ta forma giyecek.

Beşiktaş Alt Yapı Sorumlusu Gökhan Keskin'in davetiyle transfer edilen Mustafa Eyüp Can, Beşiktaş'ın U-12 takımında forma giyecek. Orta saha oyuncusu 11 yaşındaki Mustafa Eyüp Can'ın bundan sonra ki tüm eğitim masraflarını da Beşiktaş Kulübü karşılayacak. Beşiktaş formasını giyerek kartal pozu veren ve mutluluğu gözlerinden okunan Can, Beşiktaş'a transfer olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Bergama Gençlerbirliği Antrenörü Behram Üstün, "Ege'nin futbolcu fabrikası olan Bergama Gençlerbirliği futbol kulübü olarak çok mutluyuz. Hocamız Tayfun Oskan, Mustafa Eyüp Can'ı Kırkağaç'ta oynarken keşfetmişti. Daha sonra Beşiktaş Alt Yapı Antrenörü Mesut Kır, alınması yönünde rapor verdi. Ardından Beşiktaş Altyapı Sorumlusu Gökhan Keskin oyuncumuzu İstanbul'a davet etti. 1 haftalık kampın ardından ise Mustafa Eyüp Can, Beşiktaşlı oldu. Ben emeği geçen herkese desteklerinden ötürü teşekkür ederim" dedi.

Beşiktaş Kulübü, Can'ın yanı sıra Bergamalı oyuncu Efe Şanlı'yı da kadrosuna kattı.

