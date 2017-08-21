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Gürpınar'da geleceğin futbolcuları yetişiyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:23
Gürpınar'da geleceğin futbolcuları yetişiyor
Gürpınar'da geleceğin futbolcuları yetişiyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından açılan yaz dönemi futbol kursuna katılan öğrenciler, hem yeteneklerini sergiliyor hem de geleceğe hazırlanıyor.
İlçenin değişim ve dönüşümü için bir yandan projelerini hayata geçirmeye çalışan Gürpınar Belediyesi, bir yandan da sporun ve sporcuların gelişmesi için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda yaz dönemi başında başlatılan ve 5-13 ile 13-15 yaş kategorilerinde 45 sporcunun katıldığı kurslar aralıksız devam ediyor. Şehir stadında her gün belli periyotlarla sürdürülen çalışmalarda, sporculara futbol teknikleri ve kondisyona yönelik bilgiler aktarılıyor.
Uzman eğitimcilerce futbolcuların yeterlilik durumlarının değerlendirildiği kursun üç ay süreceği belirtildi. Kurs sonunda yapılacak değerlendirmede yetenekleri keşfedilecek sporcular, Gürpınar Belediye Spor bünyesinde alt liglerde forma şansı bulabilecek.
Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçede genç yeteneklerin fazla olduğunu belirterek, bunların önünün açılması için çalışma yürüttüklerini anlattı. Spor dalında kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilere olanak sunduklarını ifade eden Doğramacı, "İlçemizde bütün branşlarda kendini ispatlamak isteyen öğrencilerimiz var. Belediye olarak bizler de bu öğrencilerimize sahip çıkıyoruz. Yaz boyunca uzmanlar gözetiminde kurslar vererek, yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu kurslardan başarıyla çıkacak gençlerimizin çok iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Müsabakalarda ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Bu nedenle buna benzer çalışmaları önemsiyoruz" dedi.
(MSA-Y)

21.08.2017 10:26:17 TSI
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