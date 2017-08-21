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Kulak:"Gelişmiş bir ekonomi için yenilikçi üretime odaklanmalıyız"



ADANA (İHA) - Adana Ticaret Odası (ATO) Başkan Adayı Tarkan Kulak, dünyada üretim ve tüketim trendleri ile tüketicinin algı ve beklentilerinin çok hızlı değiştiğini belirterek, dünya ile entegre olmuş bir Adana ekonomisi için, yeni pazarlara yönelik inovatif üretimin ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kasım ayında yapılması planlanan seçimlerde başkanlığa adaylığını açıklayan ATO Meclis Başkanı Tarkan Kulak, kent ekonomisinin hak ettiği yere gelebilmesi için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlere dikkat çekti.



"Hedefe yönelik üretime odaklanmalıyız"

Adana'nın, ekonomisi gelişmiş şehirlerarasında daha yukarılara çıkabilmesi için öncelikle ihracatını artırması gerektiğine vurgu yapan Kulak, bunun da öyle kolay olmadığını söyledi. Tarkan Kulak, küresel pazarların istikrarsız ve rekabetçi olduğunu belirterek, "Dünyada üretim ve tüketim trendleri ile tüketici algı ve beklentileri çok hızlı değişiyor. Küresel pazarlar zaman zaman daralabiliyor. Bunun için sürekli yeni pazar arayışında olmalıyız. Hedefe yönelik üretime odaklanmalıyız" dedi.

Yenilikçi üretim ve markalaşmanın önemine de işaret eden Kulak, "Yenilikçi olmayan, teknolojisi benzer, farklılaşmamış ürünler rekabete dayanamaz, batar ve istihdam kaybı oluşur. Bunun için Ar-Ge ve inovasyona gereken önemi vermeliyiz. Yeni iş yöntemleri, yeni ürünler geliştirmeliyiz. Çünkü yeni ürün geliştirme, orta gelir tuzağını aşabilmemiz açısından hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



"Ekonominin canlandırılması için projeler üretmeliyiz"

Tarkan Kulak, Adana'nın dünya şehri olabilmesi için öncelikle kent kültürünün ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Kent ekonomisinin canlandırılması, sanayi alt yapısının geliştirilmesi, beşeri ve sosyal alt yapının canlandırılması için projeler üretmeliyiz. Adana'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ve ihracat merkezlerinden biri olması için kendimize hedefler belirlemeliyiz. Mesleki kümelenmelerle bu yönde sağlam bir alt yapı oluşturmalıyız."



"Tasarım ve imaj şart"

Tasarım, imaj ve algının önemine de dikkat çeken Kulak, "Her gün alınıp satılan ürünlere bir bakın; ne kadarı 5 yıl önce kullandığınızla birebir aynı? En basit ürünlerde bile ürün ambalajı değişmiştir. Üretimde tasarımı geliştirmek lazım. Bunun için de dünya trendlerine uygun ürün tasarım yarışmaları yapılabilir. Dünya kenti olabilmek için global düşünmek, dünyanın ne istediğini anlamaya ve onları karşılamaya odaklanmak gerek" diye konuştu.

(ELF-Y)



21.08.2017 10:31:58 TSI

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