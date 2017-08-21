YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Digor kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

Digor kesintisiz içme suyuna kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Digor Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra İlçeye hizmet gelmeye başladı.

Digor'un kuruluşundan bu güne kadar kimsenin el atmadığı projeler ve altyapı hizmetleri birer birer hayata geçiriliyor.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)'li belediye hizmete hasret kalan Digorlular, kayyumdan önce içme suyunu sabah ve öğlenden sonra ancak sınırlı olarak kullanabiliyordu. Kayyum atanmasıyla birlikte birçok projenin hayata geçirildiği Digor'da içme suyu isale hattı tamamlandığı vatandaşların musluklarından 24 saat su akacak.

Yoğun ve hızlı bir çalışmanın ardından projelendirilen Digor Belediyesi İçme Suyu İsale Hattı Projesi hayata geçti ve yapımına başlandı. Uzunluğu 9 bin metre olan projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan boru ve mekanik aksamın tamamı İller Bankası'ndan Hibe olarak Digor Belediyesi'ne teslim edildi. Yapım da Digor Belediyesi imkanları ile ihale edilerek sözleşme imzalanan İçme Suyu İsale hattı kısa zamanda hayata geçirilecek.

"Digor'a kayyum eli değdi"

Uzun yıllar HDP ve DBP'li belediyelerce çivi çakılmayan Digor'da, elektrik havai iletim ve dağıtım hatları da yenilenerek yer altına alınıyor. Digor ana caddedeki müşterek direkli alçak gerilim hatları BSK sıcak asfalt yol ve kaldırım projesinden önce sorumlu kuruluş olan ARAS EDAŞ tarafından yer altına alınarak sokak aydınlatma armatürleri yenilenecek. Bu proje ile Digor'un elektrik altyapısı iyileştirilecek ve ilçe merkezinin çehresi değişecek. Bayramdan hemen sonra yapımına başlanacak olan projenin kısa bir sürede bitirilmesi hedefleniyor. Enerji hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte ilçe merkezi BSK sıcak asfalt serilmesine ve Digor Belediyesi'nce ışıklandırması ile birlikte projelendirilen kaldırımların yenilenmesine başlanacak.

"Digor Belediyesi artık sadece Digor halkına, Digor halkının menfaatlerine hizmet ediyor"

Yıllarca hizmet etme amaçları olmayan kişilerce belediyenin yönetildiğine dikkat çeken Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Güngör, "Digor halkının yıllardır hizmet etme amaçları olmayan kişilerce yönetildi. Belediye tarafından en temel hakları ve ihtiyaçları olan, bir belediyenin sunması gerekli en temel kamu hizmeti olan içme suyundan bile vatandaşlar mahrum bırakıldı. Göreve başladığımızdan itibaren yıllardan beri süregelen altyapı eksikliklerini tamamlıyoruz. Üstyapı projelerini tek tek hayata geçiriyoruz. İlçemizde altyapı ve üstyapı projeleri koordineli ve planlanan şekilde ilerliyor. Digorlu hemşehrilerimizin sabırlı olması gerekiyor. Projeler tamamlandığında yaşamaktan keyif alacakları bir kent tasarlıyoruz" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın İller Bankası yetkililerini bizzat talimatlandırması neticesinde ihtiyaç olan boru ve mekanik aksamın tamamı Digor Belediyesi'ne hibe edildiğini belirten Belediye Başkan Vekili Mustafa Güngör,

"Yine aynı şekilde ana caddedeki elektrik hatlarının yer altına alınması da Sayın Bakanımızın özel girişimleri neticesinde programa alınmıştır. Digor Belediye Başkan Vekili olarak şahsıma olan güveni ve İlçemize olan katkılarından dolayı Digor Halkı adına Sayın Bakanımız Ahmet Arslan'a ve sağladığı çalışma ortamı için Sayın Valimiz Rahmi Doğan'a şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

(IÇ-AA-Y)



21.08.2017 10:32:16 TSI

NNNN

