Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri hayvan pazarında vatandaşlara "dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para" konularında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptılar.
Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarı girişi ve çay ocağı alanına konuyla ilgili afişler asıldı, hayvan sahiplerine ve vatandaşlara broşür dağıtıldı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri hayvan satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para konusunda dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundular.
(AA-SLH-Y)
21.08.2017 10:32:27 TSI
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