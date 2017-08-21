ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:29
Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri hayvan pazarında vatandaşlara "dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para" konularında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptılar.
Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarı girişi ve çay ocağı alanına konuyla ilgili afişler asıldı, hayvan sahiplerine ve vatandaşlara broşür dağıtıldı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri hayvan satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para konusunda dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundular.
(AA-SLH-Y)

21.08.2017 10:32:27 TSI
NNNN