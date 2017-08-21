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İncirliova Belediyesi sağlık lisesiyle işbirliği yapacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - İncirliova Belediyesi ile Aydın'ın efeler ilçesinde eğitim veren sağlık koleji çeşitli konularında işbirliği yapmak üzere protokol imzalandı.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile Sağlık Koleji Müdürü Saadettin Yabaş tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, belediye personelleri ile yakınlarının mesleki ve teknik eğitim almaları hususunda maddi ve manevi destek sağlanılacağı gibi iki kurum birlikte eğitim, sportif ve sosyal-kültürel etkinlikler düzenleyecek.

Düzenlenen protokol sonrası kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Gürşat Kale, "İncirliova Belediyesi olarak eğitim ve öğretime büyük önem vermekteyiz. Gerek belediye personellerimizin mesleki eğitim almaları gerek ise ilçemiz genelindeki öğrencilerimizin daha iyi eğitim ve öğrenim görmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bunun için de yasal prosedür çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olmaya özen gösteriyoruz. Sağlık Koleji ile imzaladığımız protokol çerçevesinde tüm çalışanlarımız ile yakınlarının daha kaliteli ve uygun koşullarda mesleki ve teknik eğitim almasına katkı sağlayacağız. Aynı zamanda ilçemizde organize edeceğimiz eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerde okulumuzla birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

İncirliova Belediyesi ile işbirliği halinde olacaklarından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Sağlık Koleji Okul Müdürü Saadettin Yabaş ise ; "İncirliova Belediye Başkanlığı ile eğitim, öğrenim, spor, sosyo-kültürel gibi birçok konuda güzel organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Eğitim ve öğrenime büyük önem veren Belediye Başkanımız Gürşat Kale'ye teşekkür ediyorum" dedi.

(MB-Y)



21.08.2017 10:36:24 TSI

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