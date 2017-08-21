ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İncirliova Belediyesi sağlık lisesiyle işbirliği yapacak

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:34
İncirliova Belediyesi sağlık lisesiyle işbirliği yapacak
İncirliova Belediyesi sağlık lisesiyle işbirliği yapacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - İncirliova Belediyesi ile Aydın'ın efeler ilçesinde eğitim veren sağlık koleji çeşitli konularında işbirliği yapmak üzere protokol imzalandı.
İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile Sağlık Koleji Müdürü Saadettin Yabaş tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, belediye personelleri ile yakınlarının mesleki ve teknik eğitim almaları hususunda maddi ve manevi destek sağlanılacağı gibi iki kurum birlikte eğitim, sportif ve sosyal-kültürel etkinlikler düzenleyecek.
Düzenlenen protokol sonrası kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Gürşat Kale, "İncirliova Belediyesi olarak eğitim ve öğretime büyük önem vermekteyiz. Gerek belediye personellerimizin mesleki eğitim almaları gerek ise ilçemiz genelindeki öğrencilerimizin daha iyi eğitim ve öğrenim görmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bunun için de yasal prosedür çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olmaya özen gösteriyoruz. Sağlık Koleji ile imzaladığımız protokol çerçevesinde tüm çalışanlarımız ile yakınlarının daha kaliteli ve uygun koşullarda mesleki ve teknik eğitim almasına katkı sağlayacağız. Aynı zamanda ilçemizde organize edeceğimiz eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerde okulumuzla birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.
İncirliova Belediyesi ile işbirliği halinde olacaklarından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Sağlık Koleji Okul Müdürü Saadettin Yabaş ise ; "İncirliova Belediye Başkanlığı ile eğitim, öğrenim, spor, sosyo-kültürel gibi birçok konuda güzel organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Eğitim ve öğrenime büyük önem veren Belediye Başkanımız Gürşat Kale'ye teşekkür ediyorum" dedi.
(MB-Y)

21.08.2017 10:36:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alo Salça' hattını kurdu, kadınları çileden kurtardı
YEREL

ALO SALÇA' HATTINI KURDU, KADINLARI ÇİLEDEN KURTARDI
0 bin kişi aynı anda piknik yapacak
YEREL

0 BİN KİŞİ AYNI ANDA PİKNİK YAPACAK
Germencik yıldızlara ev sahipliği yapacak
YEREL

GERMENCİK YILDIZLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın'da kan bağışı kampanyası sürüyor
YEREL

AYDIN'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI SÜRÜYOR
Aydın'da market çalışanlarına &quot;Güvenilir Gıda&quot; konulu eğitim verildi
YEREL

AYDIN'DA MARKET ÇALIŞANLARINA "GÜVENİLİR GIDA" KONULU EĞİTİM VERİLDİ
ADÜ'den &quot;Kuraklığa Tolerant Pamuk Islahı&quot; projesi
YEREL

ADÜ'DEN "KURAKLIĞA TOLERANT PAMUK ISLAHI" PROJESİ
Aydın'da 'Sosyal Güvenlik' semineri düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA 'SOSYAL GÜVENLİK' SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Didim'de trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

DİDİM'DE TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Didim'de 1'i çocuk 2 kişi boğularak can verdi
YEREL

DİDİM'DE 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ BOĞULARAK CAN VERDİ
Bu gelenek Dede Korkut'tan bu yana devem ediyor
YEREL

BU GELENEK DEDE KORKUT'TAN BU YANA DEVEM EDİYOR
Aydın AK Parti il başkanlığı için temayül yoklaması yapacak
YEREL

AYDIN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI YAPACAK
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Kuşadası'ndaki tarihi merkezlere ziyaret
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KUŞADASI'NDAKİ TARİHİ MERKEZLERE ZİYARET
Aydın'a 3 yeni kaymakam ve 3 vali yardımcısı atandı
YEREL

AYDIN'A 3 YENİ KAYMAKAM VE 3 VALİ YARDIMCISI ATANDI
Nysa Antin Kenti kazıları için iş dünyasından destek bekleniyor
YEREL

NYSA ANTİN KENTİ KAZILARI İÇİN İŞ DÜNYASINDAN DESTEK BEKLENİYOR
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
YEREL

HAYVAN HIRSIZLARI JANDARMADAN KAÇAMADI