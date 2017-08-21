Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübünden büyük başarı
(Fotoğraflı)
Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Erzincan'da düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu karşılaşmalarında Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü birinci olarak kente döndü.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından hafta sonu Erzincan'da Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu karşılaşmaları yapıldı. Uşak ekibi Ulubey Atlı Spor Kulübü çekişmeli geçen maçlardan sonra birinciliği elde etti.
Erzincan Cirit Sahası'nda düzenlenen karşılaşmalarda, Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü ikinci, Kars Akçakale Allahuekber Dağı Atlı Spor Kulübü üçüncü ve Kütahya Göynükören Atlı Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.
Bu sonuçların ardından Uşak ekibi Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü 1. Lig'e yükseldi.
(EÖ-MB-S)
21.08.2017 10:37:44 TSI
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