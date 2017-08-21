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Yanık izlerine dikkat



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ERZURUM (İHA) - Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Hem kadınlar hem erkekler hayatları boyunca en az bir defa çeşitli yanık tehlikeleri atlatırlar. Ancak özellikle kadınların görünür bölgelerindeki yanık izlerine karşı erkeklere göre çok daha hassas oldukları biliniyor. Estetik olarak rahatsız edici bir görünüm teşkil eden bu yanık izleri ilerleyen yıllarda birer takınca haline gelebiliyor" dedi.

'Yüzde 70 oranında iyileşme var!'

Hem kadınların hem de erkeklerin hayatları boyunca en az bir defa çeşitli yanık tehlikeleri atlattıklarını belirten Estetisyen Neslim Güngen, "Özellikle kadınların görünür bölgelerindeki yanık izlerine karşı erkeklere göre çok daha hassas oldukları biliniyor. Estetik olarak rahatsız edici bir görünüm teşkil eden bu yanık izleri ilerleyen yıllarda birer takınca haline gelebiliyor" dedi.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, geçmişten bugüne, yanık izlerini tedavi amaçlı birçok yöntem kullanıldığını söyledi. Güngen, "Koca karı merhem karışımlarından tutun, cerrahi müdahaleye kadar denenen birçok metot da hastalar beklediği sonuca ulaşılmamıştır. Merkezimizde uygulanan dermaterapi yöntemiyle ciltte mikro kanallar açılarak bitkisel kök hücre ürünlerinin cildin alt tabakasına kadar iletilmesi sağlanır. Mikro iğne terapisi bildiğimiz birçok yöntemden daha etkilidir. Sadece dört ile altı seansta (hastanın ihtiyacına göre)20 yıllık yanık vakaların da bile gözle görülür ortalama yüzde 70 oranında iyileşme saptanmıştır" ifadelerini kullandı.

Uzman Estetisyen Güngen, kök hücre uygulamasının sadece yanık vakalarında değil, aynı zamanda güneş lekeleri, genus gözenekler, ince çizgi ve kırışıklarda, cilt sarkmalarında, sivilce çukurları ve kesik izlerinde de son derece etkili olduğunu dile getirdi.

(AA-AA-Y)



21.08.2017 10:39:17 TSI

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