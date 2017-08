YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İpekyolu Gençlik Merkezinde yaz programları devam ediyor

VAN (İHA) - Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İpekyoluGençlik Merkezi, yeni hizmet binasında faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

İpekyolu Gençlik Merkezi; Ezberciler İş Merkezinde faaliyetlerini sürdürerek Vanlı gençlerin adeta ikinci adresi oldu. İpekyolu Gençlik Merkezi; etüt salonları, resim, ebru, ahşap boyama, cam vitray atölyeleri, has odaları, müzik odaları, kütüphane, seminer salonları, konferans ve toplantı salonları, halk oyunları, bisiklet ve dağcılık odaları ile haftanın yedi günü gençler için hizmet vermeye devam ediyor. Gençlerin boş vakitlerini farklı etkinliklerle dolu dolu geçirdiklerini ve her türlü donanıma sahip olan İpekyolu Gençlik Merkezinde bütün etkinliklerin tamamen ücretsiz olarak gençlerin hizmetine sunulduğunu belirtenİpekyolu Gençlik Merkezi Müdür Vekili Cevdet Arslan; "Yaz programları kapsamında gençlik merkezimizde akademi çalışmalar, kulüp çalışmaları başlığı adı altında değerler, dini ilimler, dil eğitimleri ve inovasyon atölyesi ile çalışmalarına devam ediyor. Dini ilimler atölyesi çalışmaları kapsamında Kur'an-ı Kerim kurslarımız, Peygamber Efendimizin hayatı ve temel dini bilgileri gençlerimize öğretiliyor. 'Gençlerin İyilik Ağacı' başlıklı çalışmalarımızda ise gençlerimiz, hastane ve yaşlı vatandaşlarımıza ziyaretler, çevre, camii temizlikleri ve yardım kampanyaları yapılıyor. Bu güzel projeleri hayata geçirmekle birlikte ilimizde her anlamda faaliyet göstererek farkındalık oluşturmaya da devam edilmektedir" dedi.

Arslan, İpekyolu Gençlik Merkezinde kulüp faaliyetleri kapsamında el sanatları, güzel sanatlar, gönüllülük, tarih, hukuk, müzik, çevre, yöresel halk oyunları, edebiyat, spor, kişisel gelişim, proje, fotoğrafçılık eğitimleri verildiğini kaydetti. Arslan, "Gençlik merkezlerinde ayrıca kitap kritikleri, kitap okuma halkaları, gençler sabah namazında buluşuyor, önemli gün ve haftalar, kampanyalar, gençlik kampları, geziler, resim sergisi, skeç, şiir, müzik yarışmaları, piknikler, satranç, mangala, çivili tahta, dart, masa tenisi ve bilardo etkinlilikleri gençlerin aktif katılımları ile devam etmektedir. Devletimiz tarafından ülkemiz geneli bütün gençlere gençlik merkezlerimizde ücretsiz olarak sunulan bu imkânlardan faydalanmak üzere 'Merkezimde Sen Varsın' sloganı ile bütün gençlerimizi gençlik merkezlerimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı olan ve bütün kurs ve etkinliklerin ise tamamen ücretsiz olduğu gençlik merkezlerimiz, gençlerimizin serbest zamanlarını iyi geçirecekleri, rahatlıkla kendilerini güvende hissedecekleri mekanlardır. Bu mekanlar sadece kapalı alan ve bina özellikleriyle değil, etkinlikleriyle de dışarıya taşabilen özelliklere sahip faaliyetlerle dolu bir mekandır. Bu bakımdan, İpekyolu Gençlik Merkezimizde diğer gençlik merkezlerimiz gibi birçok faaliyeti devletimizin imkanlarıyla çocuklarımıza güvenilir bir ortamda kendini geliştirmiş ve donanımlı lider ve hocalar eşliğinde sunmaya devam ediyorlar. Bu ortamı sunarken de gençlik merkezleri eliyle de gençlerimizi hem gezdirebiliyor, hem eğlendirebiliyoruz, hem de kendilerini kişisel anlamda geliştirmesine vesile kılacak bir takım kurslar, eğitimler, sorumluluk verecek faaliyetler düzenliyoruz" dedi.

