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İşaret dilini öğrenerek engelleri aşıyorlar



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, engelleri aşan çalışmalarına işaret dili kursunu da ekleyerek Turgutlu'daki işitme engelli vatandaşlarla işaret dili bilmeyenler arasında iletişimi kuvvetlendirecek önemli bir adım attı.

Turgutlu Belediyesi engelsiz bireylerin işitme engeli bulunan vatandaşlar ile daha iyi iletişim kurabilmeleri adına Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile işaret dili kursu açtı. TURBEM'de eğitmen Gözde Sönmez tarafından verilen kursa olan ilginin büyük olduğunu belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, "İşitme engeli bulunan vatandaşlarımızın sesi olabilmek, onların kelimeleri, duyguları, şarkıları, sevinçleri ve hüzünleri olabilmek, engelsizler olarak işitme engelli bireylerle daha iyi iletişim kurabilmek adına bizlere de gelen yoğun talep üzerine işaret dili kursunu açtık. MEB onaylı İşaret Dili Kursu'nu bitiren kursiyerlerimiz, işitme engelli vatandaşlarımızla rahatlıkla iletişim kurabileceğinden, işaret dili tercümanlığı sertifikası almaya hak kazanıyorlar. Amacımız elbette engelsiz bir Turgutlu için bu tür engelli ve engelsiz vatandaşlarımızın uyum içinde yaşayabilecekleri ve anlaşabilecekleri çalışmaları arttırarak devam ettirmek" dedi. İşaret dili eğitmeni Gözde Sönmez ise, "Kursumuz haftanın 5 günü Atatepe'de bulunan TURBEM'de saat 17:15 ile 21:00 arasında iki gurup halinde gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda engelli ve engelsiz vatandaşlarımız arasındaki bağı güçlendirmek ve engelleri kaldırma yolunda önemli bir adım olan kursun açılmasında bizlere destek olan ve her daim yanımızda hissettiğimiz Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Hayrettin Uslu'ya tüm kursiyerlerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

(AY-Y)



21.08.2017 10:47:32 TSI

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