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Tehlikeli yolculuk

- Otomobil gibi motosiklete bindiler

- Bu fotoğraf hayrete düşürüyor



(Fotoğraflı)



Burak Tekin

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de seyir haline olan motosikletin üzerine 4 kişi binmesi, yoldaki sürücülerin adına yüreklerini ağza getirdi.

Eskişehir Basma kavşağı yakınlarında bir motosikletin üzerine 2 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere 4 kişi binmesi, kazaya davetiye çıkardı. Yolculuk sırasında en ufak bir yanlışın 4 kişinin hayatına mal olabileceği gözlenirken, motosikletin üzerinde otomobil yolculuğu gibi çok sayıda keşi ile gidilmesi diğer sürücüler tarafından hayretle karşılandı. Adeta ölüme meydan okuyan sürücü, kendisinin yanı sıra motorun üzerinde bulunan 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin de canını tehlikeye attı.

(BRK-Y)



21.08.2017 10:47:34 TSI

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