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Genç vekiller, AB destekleri konusunda bilgi aldı



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ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) genç vekilleri, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Müşteşar Yardımcısı Ahmet Yücel başkanlığında düzenlenen "IPA Semineri: Kazanımlar ve Fırsatlar" programına katıldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in gençlere yaptığı en önemli yatırımlardan birisi olarak işaret edilen ve vizyon projeler arasında yer alan Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin genç vekilleri, ilçedeki sorunlara yönelik ürettikleri çözümlerin yanısıra Avrupa Birliği konusunda da eğitimler alıyor.

Genç vekiller, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Müşteşar Yardımcısı Ahmet Yücel başkanlığında bir otelde düzenlenen "IPA Semineri: Kazanımlar ve Fırsatlar" seminerine katıldı. Türkiye ve AB ilişkileri hakkında önemli bilgiler alan genç vekiller, Türkiye'deki AB Fonları ve bugüne kadar verilen hibe destekleri ile gelecek dönemdeki hibe programlarını öğrenme fırsatı buldu.

DÖGEM'i anlattılar

Toplantı sonrasında Müşteşar Yücel, Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, AB Bakanlığı Mali İşler Başkanı Beyza Turan, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu ve AB Bakanlığı Sosyal Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Kayhan Özüm ile tanışma fırsatı bulan genç vekiller, Döşemealtı'nı ve DÖGEM projelerini anlattılar.

(İA-Y)



21.08.2017 10:49:28 TSI

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