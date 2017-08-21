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VASKİ'den içme suyu çalışması

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:55
VASKİ'den içme suyu çalışması
VASKİ'den içme suyu çalışması

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tuşba ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'nde 2 bin metrelik içme suyu hat çalışması başlatıldı.
VASKİ tarafından tüm ilçelerde başlatılan altyapı çalışması devam ediyor. VASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca yürütülen içme suyu hat döşeme çalışmasına vatandaşlar da destek verdi. Seyrantepe Mahallesi'ndeki çalışmalar sırasında kaldırım ve yolda bulunan parke taşlarını titizlikle çıkararak destek veren vatandaşlar, aynı taşları tekrar kullanarak yolların onarımına da yardım ettiler.
Seyrantepe Mahallesi'nde başlatılan 2 bin metrelik içme suyu hat çalışmasında son aşamaya gelinerek, HDPE boru kullanıldığı belirtildi.
(MSA-Y)

21.08.2017 10:57:53 TSI
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