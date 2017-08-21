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İldem-Beyazşehir-TOKİ bölgesinin hastane arsası tamam



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İldem-Beyazşehir-TOKİ bölgesinde yapılması düşünülen hastane için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Çelik, hastanenin yapılması düşünülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen arsa üzerinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin doğusunun hastane ihtiyacını iki hafta önce Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a ifade etmişti. Konuşmasında şehrin doğusunda yoğunlaşan nüfustan bahseden Başkan Mustafa Çelik, hastane arsası ile ilgili planlamayı kısa sürede tamamlayabileceklerini dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da şehrin doğusuna hastane için yapılan planlamayı beğenmiş ve bu hastanenin yapımını yatırım programına almak için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etmişti. Büyükşehir Belediyesi'nin hastane yeri ile ilgili planlaması Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18 Ağustos tarihli toplantısında gündeme geldi ve meclis üyelerinin oybirliği ile süreç tamamlandı.

"İHTİYAÇLARA GÖRE ŞEHRİ PLANLIYORUZ"

Hastanenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gerçek şehir plancılığının şehrin gerçek ihtiyaçlarını önceden tespit ederek şehri geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. İldem, Beyazşehir ve TOKİ bölgesinde şu an itibarıyla 200 bin nüfus olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Bölgesel baktığımızda yaklaşık 300 bin nüfusun ortasında bir kamu arazisini hastane için planladık. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmalarımızı yaparak meclisimizden geçirdik. 200 bin nüfus küçük gibi görünüyor; ama Kırşehir, Niğde ve Nevşehir'den daha büyük bir nüfus bu bölgede yaşıyor. Buradaki insanları sağlık ihtiyaçları için 30 kilometre batıya götürmek yanlış olur. Birinci hedefimiz Şehir Hastanesi'nin tamamlanıp hizmete açılması. Hemen arkasından bu bölgede en az 400 yataklı bir hastanenin planlanması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yeri hazırladık ve üzerimize düşeni yaptık. 50 dönümlük bir araziyi hastane yeri için planladık. Şu anda hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeri de 50 dönüm. Dolayısıyla yeterli bir araziyi planlamış olduk. İnşallah bundan sonra Ankara'da bakanlarımız ve milletvekillerimiz işleri takip edecekler. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Önemli olan daha sağlıklı nesiller için şehri şimdiden planlamak" diye konuştu.

(AÖ-Y)



21.08.2017 11:01:42 TSI

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