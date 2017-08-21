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Develi'de doğalgaz abone sayısı 6000 BBS'e ulaştı



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KAYSERİ (İHA) - 65 bin nüfusu ile Kayseri'nin en büyük ilçesi olan ve Kayserigaz'ın 2015 yılında hizmet alanına dahil ettiği Develi'de doğalgaz abone sayısı 6000 BBS'e ulaştı.

Develi'ye güvenilir ve çevreci doğalgazı ulaştıran Kayserigaz, Erciyes'in gölgesinde yeşil havzalarla boylu boyunca uzanan Develi ilçesinin temiz havasına katkı sağlarken, Develi halkını doğalgazın konforuna ve yaşamı kolaylaştıran avantajlarına kavuşturdu. Bu imkânlardan yararlanmak isteyen Develi halkı kısa süre içinde abonelik başvurularını yaptı ve abone sayısı 6000 BBS'e ulaştı.

Kayserigaz güvenli ve profesyonel çalışmaları ile Develi'de her bir caddenin, sokağın ve hanenin etüt çalışmalarını titizlikle yaparak Develi ilçe merkezinde 100 km çelik hat, 323 km polietilen hat, 14 adet vana grubu, 3 adet bölge istasyonu ve 5.707 adet servis kutusu imalatı yaptı. Yapılan bu yatırımların karşılığında 58,9 milyon TL harcandı.

Kayserigaz Develi Şube Yöneticisi Olgun Otyakmaz; ''Kayseri Esenyurt Mahallesi'nden alınarak Erciyes Dağı aşılıp Develi ilçesine götürülen doğalgaz, Develi halkının yaşam kalitesini arttırırken, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmaları sağlandı. Her geçen gün abone sayısının arttığı Develi'de hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Develi halkına çok teşekkür ederiz'' dedi.

(AÖ-Y)



21.08.2017 11:03:36 TSI

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