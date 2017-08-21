ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Develi'de doğalgaz abone sayısı 6000 BBS'e ulaştı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:00
Develi'de doğalgaz abone sayısı 6000 BBS'e ulaştı
Develi'de doğalgaz abone sayısı 6000 BBS'e ulaştı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - 65 bin nüfusu ile Kayseri'nin en büyük ilçesi olan ve Kayserigaz'ın 2015 yılında hizmet alanına dahil ettiği Develi'de doğalgaz abone sayısı 6000 BBS'e ulaştı.
Develi'ye güvenilir ve çevreci doğalgazı ulaştıran Kayserigaz, Erciyes'in gölgesinde yeşil havzalarla boylu boyunca uzanan Develi ilçesinin temiz havasına katkı sağlarken, Develi halkını doğalgazın konforuna ve yaşamı kolaylaştıran avantajlarına kavuşturdu. Bu imkânlardan yararlanmak isteyen Develi halkı kısa süre içinde abonelik başvurularını yaptı ve abone sayısı 6000 BBS'e ulaştı.
Kayserigaz güvenli ve profesyonel çalışmaları ile Develi'de her bir caddenin, sokağın ve hanenin etüt çalışmalarını titizlikle yaparak Develi ilçe merkezinde 100 km çelik hat, 323 km polietilen hat, 14 adet vana grubu, 3 adet bölge istasyonu ve 5.707 adet servis kutusu imalatı yaptı. Yapılan bu yatırımların karşılığında 58,9 milyon TL harcandı.
Kayserigaz Develi Şube Yöneticisi Olgun Otyakmaz; ''Kayseri Esenyurt Mahallesi'nden alınarak Erciyes Dağı aşılıp Develi ilçesine götürülen doğalgaz, Develi halkının yaşam kalitesini arttırırken, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmaları sağlandı. Her geçen gün abone sayısının arttığı Develi'de hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Develi halkına çok teşekkür ederiz'' dedi.
(AÖ-Y)

21.08.2017 11:03:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
3. Kızkalesi Medya Günleri başlıyor
YEREL

3. KIZKALESİ MEDYA GÜNLERİ BAŞLIYOR
Fevzi Çakmak'ta silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

FEVZİ ÇAKMAK'TA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Diziler cinayetleri tetikliyor
YEREL

DİZİLER CİNAYETLERİ TETİKLİYOR
İldem-Beyazşehir-TOKİ bölgesinin hastane arsası tamam
YEREL

İLDEM-BEYAZŞEHİR-TOKİ BÖLGESİNİN HASTANE ARSASI TAMAM
Kayseri Sanayi Odası &quot;Mesleki Yeterlilik Belgesi&quot; Müracaatlarını Almaya Devam Ediyor
YEREL

KAYSERİ SANAYİ ODASI "MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ" MÜRACAATLARINI ALMAYA DEVAM EDİYOR
Canları zor kurtardılar
YEREL

CANLARI ZOR KURTARDILAR
Fuzuli Katlı Kavşağı'nın temeli atıldı
YEREL

FUZULİ KATLI KAVŞAĞI'NIN TEMELİ ATILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, &quot;Yerin altında bir hareketlilik var bununla savaşılmaz&quot;
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ, "YERİN ALTINDA BİR HAREKETLİLİK VAR BUNUNLA SAVAŞILMAZ"
Özkaya ailesinin mutlu günü
YEREL

ÖZKAYA AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
KALDER Kayseri'de Toplam Kalite Yönetimini yaygınlaştıracak
YEREL

KALDER KAYSERİ'DE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ YAYGINLAŞTIRACAK
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kayserinin yaralarını sarıyor
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİNİN YARALARINI SARIYOR
Birlik Vakfı Malazgirt Zaferi Konferansı düzenledi
YEREL

BİRLİK VAKFI MALAZGİRT ZAFERİ KONFERANSI DÜZENLEDİ