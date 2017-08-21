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Başkan Doğan'a kızlarından sürpriz doğum günü



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kızları tarafından organize edilen sürpriz doğum günü kutlaması, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı duygulandırdı.

Yoğun iş temposu içerisinde olan ve bulduğu ilk fırsatta kızlarıyla zaman geçiren Başkan Doğan, büyük kızı Ece, ortanca kızı Ayça ve küçük kız Ayşe Ceylin tarafından yapılan doğum günü sürprizi ile büyük mutluluk yaşadı. Sabahın erken saatlerinde güne başlayıp gece geç saatlere kadar sahada olan kendi tabiriyle çalışarak dinlenen Belediye Başkanı Doğan, kızlarıyla geçirdiği zamanları da dolu dolu yaşıyor. Yoğun iş temposundan fırsat bularak pazar gününü çocuklarına ayıran Doğan, günün sonunda kızları tarafından yapılan sürprizle farklı bir mutluluk yaşadı. Doğan kızlarının doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabından 'Meğer bugün benim doğum günüm imiş' sözleriyle paylaştı.

(MG-RFK-Y)



21.08.2017 11:07:38 TSI

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