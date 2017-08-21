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Kartepe Belediyesi'nden esnafa çağrı



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ilçe sınırlarında kayıt dışı ekonominin önüne geçmek adına ruhsat almak isteyen iş yeri sahiplerine çağrıda bulundu.

Hükümet tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği ile verilen teşvikler sonrasında ekonomi de ciddi anlamda canlanma sağlandı. Bu doğrultu da Kartepe ilçe sınırlarında kayıt dışı ekonominin önüne geçmek esnafın beklenti ve isteklerine karşılamak için Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından denetimler aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada yeni iş yerlerinin açılışı ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile irtibata geçerek ruhsat işlemleri için evraklarını 15 gün içerisinde teslim etmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Yapılan uyarı da işyerini açan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen süre zarfından başvuru yapması gerektiğine dikkat çekildi.

Kartepe esnafının beklenti ve isteklerini karşılayacak düzenlemelerin yanında kayıt dışı ekonominin önüne geçmek adına işyeri denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirten Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç, "Müdürlük olarak işletmelere yönelik denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz iş yerlerine yönelik denetimlerde, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Hafta Tatili Ruhsatı, iş yerlerinin temizliği ve sağlığa uygunluk kuralları çerçevesinde aldıkları hijyen eğitim belgesi, atık sözleşmesi, faaliyet belgesi, vergi levhası ve oda kayıtlarını kontrol ediyor. Yapılan kontrollerde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine en kısa zamanda ruhsat almaları için çağrıda bulunuyoruz. Kartepe'de ruhsatsız işletme kalmaması için titizlik ile yürüttüğümüz denetimlerde duyarlı davranan işletme sahiplerini tebrik eden ekiplerimiz eksikleri olanlara da en kısa zamanda ruhsat başvurusu yapması yönünde uyarıda bulunuyor" dedi.

Müdür Begeç, ruhsat almak isteyen iş yeri sahiplerini Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

(MG-RFK-Y)



21.08.2017 11:07:56 TSI

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