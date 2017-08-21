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Büyükşehirin yayla yoları asfaltlama çalışmaları

- Alanya ve Gündoğmuş yaylalarına ulaşımda büyük önem taşıyan Taşatan yolundaki ikinci etap asfalt çalışmalarında sona gelindi.



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ve Gündoğmuş yaylalarına ulaşımda büyük önem taşıyan Taşatan yolundaki ikinci etap asfalt çalışmalarında sona geldi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri daha öce Taşatan Yolu'nun 17 kilometresini asfaltlamıştı. Kalan 14 kilometrelik bölümün Yeniköy Samsa arasındaki 6 kilometrelik bölümde asfaltlandı. Ekipler Erikli, Yassımuar, Samsa ve Kadıyakası arasındaki 8 kilometrelik bölümde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların bayramdan önce tamamlanması planlanıyor.

Başkan Türel'e teşekkür

Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir ve Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney Taşatan'da asfalt çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Akdemir ve Güney, daha sonra bölgede yaşayan Alanya ve Gündoğmuş sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlar, "Atalarımızın kullandığı bu yolun yıllardır yapılmasını bekliyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel göreve gelir gelmez yolu programa aldı ve toplam 30 kilometresini de asfaltladı. Kendisinden Allah razı olsun. Türel ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaylaların yolu

Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Taşatan yolunun Alanya ve Gündoğmuş halkının kullandığı mahalle ve yaylalarına giden önemli güzergah olduğunu belirterek, "Bu yolun yapılması yıllarca Alanya kamuoyunda konuşuldu. Yolun 13 kilometrelik bölümü Özel İdare döneminde bizlerin girişimiyle asfaltlandı. Kalan kısmının 17 kilometresini de geçen yıl asfaltlamıştık. Şimdi kalan bölümü tamamlıyoruz. Bayramdan önce Taşatan Yolu'nun asfalt sorununu kökten çözmüş olacağız. Bölge halkına şimdiden hayırlı olsun" dedi.

(İA-Y)



21.08.2017 11:12:49 TSI

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