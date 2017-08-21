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Ülkücüler yaz kampında at binip ok attılar

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:12
Ülkücüler yaz kampında at binip ok attılar
Ülkücüler yaz kampında at binip ok attılar

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu Ülkü Ocakları teşkilat mensupları, Oltu Kalesi arkasında Taşkınlar Çiftliğinde gençlere at binmesini, ok atmasını öğrettiler.
Ok ve yay ustası, yapıcısı Tufan Polat, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler ve güvelik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül ü unutmayarak okların üzerine 'İyi ki Varsın Eren Bülbül' yazdı.
Oltu Ülkü Ocakları Başkanı Vedat Sağlam, "Oltu Ülkü Ocakları olarak Başbuğ Alparslan Türkeş Yaz Eğitim Kampı kapsamında Ata sporumuz olan atlı okçuluk ve sabit putaya geleneksel yaylarımız ile atış yaptık ıslık okunu tanıdık. Kampımıza katılan tüm ülküdaşlarımız ile ya hak diyerek ok talimi yaptık ve ellerimizi rabbimize açarak 15 yaşında hakkın rahmetine yürüyen yiğit kardeşimiz şehit Eren Bülbül'ü ve tüm şühedayı Fatihalarla dualar ile andık. Rabbimizden baş koyduğumuz bu kutlu davadan bizleri yıldırmadan son nefesimize kadar aynı yolda yürümek için güç, sabır ve fırsat istedik. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in yolunda, gösterdiği hedefe ilerleyen nesiller olmak dileği umudu ve temennisi ile kampımıza katılan bütün genç kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.
(DMA-AA-Y)

21.08.2017 11:15:09 TSI
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