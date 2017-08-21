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3. Kızkalesi Medya Günleri başlıyor

- Erdemli Belediyesi Basın-Yayın Müdürü Adem Arslan:

- "Kayserili gazetecileri etkinliğimize bekliyoruz"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Mersin Erdemli Belediyesi Basın Yayın Müdürü Adem Arslan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, 3.'sünü düzenleyecekleri Kızkalesi Medya Günleri hakkında bilgiler verdi ve Kayseri gazetecileri etkinliklerine davet etti.

Ziyarette konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, "Bugün Erdemli Belediyesi'nden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kızkalesi Medya Günleri kapsamında Kadın ve Medya konulu yarışması hakkında bilgiler verilecek. Bu Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Ankara, Kırıkkale ve Karaman illerindeki gazetecileri kapsayacak bir yarışma düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

3. Kızkalesi Medya Günleri hakkında bilgiler veren Mersin Erdemli Belediyesi Basın Yayın Müdürü Adem Arslan da, "Erdemli Belediyesi olarak Türk belediyecilik tarihinde ilk defa bizim tarafımızdan böyle bir projeye imza atılıyor. Belediyeciliğin özü insana dokunmak ve insan için hizmet yapmaktır. Bu anlamda böyle bir projeyi düşündük. Hem mesleki anlamda gazetecilik mesleğinin gelişmesi hem de gazetecilik vasfını taşıyan insanların niteliğinin artması adına böyle bir projeyle yola çıktık" dedi.

Arslan, "2015 yılında Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan bu projenin ilkini gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılda Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Kilis illeri dahil edilerek 7 ile çıktı. Bu senede Kayseri'nin de dahil olduğu 16 ile ulaştık. Her sene üzerine ekleyip bu projenin ulusal bir hale gelmesi noktasında önemli adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

(AG-AÖ-Y)



21.08.2017 11:16:55 TSI

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