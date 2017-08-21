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Türkiye Kupası maçı öncesinde Kırşehir Belediyespor'dan birliktelik çağrısı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:15
Türkiye Kupası maçı öncesinde Kırşehir Belediyespor'dan birliktelik çağrısı
Türkiye Kupası maçı öncesinde Kırşehir Belediyespor'dan birliktelik çağrısı

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Belediyespor Başkanı Veli Şahin, Türkiye Kupası maçı öncesinde birliktelik çağrısı yaptı.
Kırşehir Belediyespor Başkanı Şahin, idari ve teknik olarak hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini ve kısa sürede tesis çalışmalarının hızlandığını söyledi.
Ahi Stadında Aksaray Spor ile oynanacak Türkiye Kupası maçına hazır olduklarını ifade eden Kulüp Başkanı Şahin, "Kaliteli bir teknik ekip ve futbolcudan oluşan bir kadro oluşturduk. Türkiye Kupası maçlarının geriye çekilmesinin ardından bizler de programlarımızı aksattık.
Kırşehir Belediyespor camiasını Ahi Stadyumunda oynanacak müsabakaya bekliyoruz. Belediyespor olarak hedefimiz Kırşehir'de ligi sonuna kadar göğüsleyecek bir takımla birlikte mücadele vermek. Bizler yönetim olarak mücadeleci bir takım istiyoruz. Kırşehir'de inandığında başarı kaçınılmaz olacaktır."dedi.
Kırşehir Belediyespor, yarın Ahi Stadında Aksaray Belediyespor ile Türkiye Kupası mücadelesine çıkacak.
(EÖ-AÖ-Y)

21.08.2017 11:18:27 TSI
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