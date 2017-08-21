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Suruç'ta içme suyu seferberliği

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:17
Suruç'ta içme suyu seferberliği
Suruç'ta içme suyu seferberliği

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa genelinde olduğu gibi Suruç ilçesinde de içme suyu temini çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın altyapı sorunlarına kalıcı çözüm üretebilmek için kentin her noktasında eşit hizmet anlayışı ile sahada çalışan ekipler vatandaşların içme suyu temini için hummalı bir performansla hizmetlerini sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ölçektepe Kırsal (köy) mahallesinde köy içi şebeke eksikliği nedeni ile kolları sıvayan ekipler içme suyu temini için canla başla çalışarak mevcut içme suyu ihtiyacını gidermek için hızlı ve planlı çalışmalar yürütülerek, su problemleri ortadan kaldırılıyor. Gerçekleşen çalışmaları takdir eden vatandaşlar ve mahalle muhtarı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarında oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Ölçektepe Kırsal (köy) mahalle Muhtarı Orhan Erdem konuşmasında, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendini Suruç'ta bayağı hissettirdi. Köy içi şebekemiz yaklaşık On (10) yıldır yoktu su ihtiyacımız oldukça fazlaydı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağ olsun çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediyemiz her konuya oldukça duyarlı sunduğumuz dilekçeler talepler anında cevap veriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkürler ederiz" dedi.
Su ihtiyacının giderildiği mahallede özellikle kadınlar çalışmalar için başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye ve personellerine teşekkür ederek en fazla mutfakta ihtiyaç duyulan su teminini sağladıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.
(AK-SD-Y)

21.08.2017 11:19:32 TSI
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