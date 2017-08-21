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Yalova'dan Hakkari'ye öğretmen gelin

- Milletvekili Aygün'ün yakını, görev yaptığı Hakkari'ye gelin oldu



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Barosu avukatlarından Aydın Aydemir, Yalovalı öğretmen Şeyman Aksuy ile dünya evine girdi.

Kıran Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde yapılan ve iki gün iki gece süren görkemli düğün törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve eşi, AK Parti eski milletvekili Fehmi Öztunç, Hakkari Barosu avukatları, STK temsilcileri, kanaat önderleri, Hakkari ve çevre illerden çok sayıda davetli katıldı. Canlı müzik eşliğinde uzun süre davetlilerle birlikte halay çeken Zeki Aygün, Hakkari'de güzel dostlukları olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 yıl önce Hakkari'ye geldiğimde Yalovalı Şeyma öğretmende Hakkari'ye atanmıştı. Bende kendisine şunu söyledim. Bu bölgeye bekar geldin. Bu bölgede görev yapıyorsan, buradan bekar gitme. Ya Ertoşi ya da Pinyanişi aşiretinden bir delikanlı bul dedim. O da dediğimi yapmış, Hakkari'de Avukat Aydın arkadaşımızı bulmuş. Bizde onların mutluluğunu paylaşmak için buradayız. Ayrıca Şeyma öğretmen benim kayınbiraderimin baldızı oluyor. En azında öyle bir yakınlığımız var. Buraya hem düğüne hem de dostlarımı görmeye geldim. Burada çok güzel anılarımız ve dostluklarımız var. Düğün olsa olmasa da biz yine buraya geleceğiz. Kışın geleceğiz, yine İkiyaka Dağlarına çıkacağız. Burada gerçekten çok sıcakkanlı insanlar var. Biz her zaman birlik beraberlik içersinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Hakkari Barosu avukatlarından İsmail Şen ise, meslektaşlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadıklarını belirterek, Şeyma ve Aydın Aydemir çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.

(FT-MSA-Y)



21.08.2017 11:21:15 TSI

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