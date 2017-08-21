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Günyüzü'nde trafik kazası, 1 kişi yaralandı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:22
Günyüzü'nde trafik kazası, 1 kişi yaralandı
Günyüzü'nde trafik kazası, 1 kişi yaralandı

(Fotoğraflı)

İlker Sarıkaya
ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ayvalı mahallesi Ak yokuş mevkiinde meydana geldi. T.Ö yönetimindeki 26 HA 278 plakalı araç ile karşı yönden gelen D.E yönetimindeki 26 HA 901 plakalı araç çarpıştı. Kazada D.E yönetimindeki aracın yolcu koltuğunda seyreden İ.U 'ın kolu kırıldı. Yaralı, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesinde tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
(İS-MET-)

21.08.2017 11:24:32 TSI
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