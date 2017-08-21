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Başkan Yaman, ailelerin mutluluklarına ortak oldu

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:22
Başkan Yaman, ailelerin mutluluklarına ortak oldu
Başkan Yaman, ailelerin mutluluklarına ortak oldu

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki düğünlere katılarak ailelerin sevinçlerini paylaşmaya devam ediyor.
Bayırköy Belediyesi olarak vatandaşların acı günlerinde olduğu gibi sevinçli anlarında da mutluluklarını paylaştıklarını ifade eden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Belediyesi olarak, vatandaşlarımızı kötü günlerinde yalnız bırakmadığımız gibi sevinçli günlerinde de bir araya geliyoruz ve bundan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Düğün ve sünnet törenlerinde değerli ailelerimizin özel günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Sünnet merasimindeki yavrularımıza da hayırlı ömürler diliyorum" dedi.
(DA-y)

21.08.2017 11:25:27 TSI
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