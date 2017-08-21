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Uludağ Üniversitesi'nden yaşam mucizesi probiyotik yoğurt

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:25
Uludağ Üniversitesi'nden yaşam mucizesi probiyotik yoğurt
Uludağ Üniversitesi'nden yaşam mucizesi probiyotik yoğurt

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uygulama ve Araştırma Çiftliği'nde yetiştirilen sağlıklı hayvanlardan elde edilen ürünler doğal yöntemlerle işlenerek tüketiciye sunuluyor. Bünyesindeki gıda işletmesinde köfte, sucuk, salam, yoğurt, beyaz peynir ve kaşar peynir gibi ürünler elde eden Veteriner Fakültesi, şimdi de probiyotik yoğurt üretti.
Kalp rahatsızlıklarından mide kanserlerine, hipertansiyondan kronik gastrite kadar pek çok önemli hastalığa karşı koruyucu etkileri olan yararlı bakterileri içeren probiyotik yoğurt 200 gram, 900 gram ve 2 bin gramlık yenilenmiş ambalajlarında Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ndeki mağazalarda satılmaya başlandı.
Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çiftlik Gıda İşletmesi sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. Artun Yıbar, fakülte çiftliğinde yetiştirilen sağlıklı ineklerin sütlerini çiftlikten sofraya güvenli gıda kapsamında hijyenik şartlara uygun bir şekilde işleyerek tüketicilere sunduklarını söyledi.
Her geçen yıl, işletmelerinde ürettikleri ürün miktar ve çeşitlerini arttırdıklarını anlatan Doç. Dr. Yıbar, bu yıl da gelen talepler doğrultusunda haftada 1000 kg probiyotik yoğurt üretimine başladıklarını kaydetti.
Günlük yaşam içerisinde insanların maruz kaldıkları stres, sinirsel yorgunluk, antibiyotik kullanımı, dengesiz ve yanlış beslenme, hastalık ve ameliyatlar gibi durumların bağırsak florasını olumsuz yönde etkilediğini ve vücutta hastalık yapan birçok zararlı mikroorganizmanın hızla üremesine sebep olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yıbar, bu gibi durumlara karşı probiyotik ürünleri bir "yaşam mucizesi" olarak niteledi.
En önemli probiyotik ürünlerden olan "probiyotik yoğurt'un önemine işaret eden Doç. Dr. Artun Yıbar, "Sağlıklı kişilerin bağırsak florasında probiyotik bakteriler belli bir zaman içerisinde sağlık üzerine olumlu etkilerini gösterebilecek sayıya ulaşarak canlılıklarını devam ettirebiliyorlar. Bağırsak içerisindeki canlılıkları geçici olan probiyotik bakterilerin burada oluşturdukları önemli koruyucu etkilerinin devam edebilmesi ve sağlıklı bir sindirim sistemi için probiyotik bakterilerin günlük diyetler ile birlikte düzenli ve sürekli alınması önemlidir. Bu nedenle, sağlık için probiyotik yoğurtun düzenli tüketilmesi gerekmektedir" dedi.
(MA)

21.08.2017 11:27:47 TSI
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