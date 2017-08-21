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Başkan Yaman, AK Parti ilçe kongrelerine katıldı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:25
Başkan Yaman, AK Parti ilçe kongrelerine katıldı
Başkan Yaman, AK Parti ilçe kongrelerine katıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti ilçe kongrelerine katıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "AK Partimizin Yenipazar ve İnhisar ilçe kongrelerine katıldık. Yenipazar'da Ahmet Çağlayan başkanıma, İnhisar'da Osman İşleten başkanımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Söğüt ve Pazaryeri ilçelerimizin de kongrelerine katıldık. Görev alan başkanlarımıza yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ederken kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
(DA-Y)

21.08.2017 11:27:50 TSI
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