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Taşıyıcılar Kooperatifi eski Başkanı Hasan Altınok, kalbine yenildi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:28
Taşıyıcılar Kooperatifi eski Başkanı Hasan Altınok, kalbine yenildi
Taşıyıcılar Kooperatifi eski Başkanı Hasan Altınok, kalbine yenildi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi eski Başkanı Hasan Altınok, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bir dönem Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı yapan 79 yaşındaki 5 çocuk babası Hasan Altınok, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hasan Altınok, Merkez Çarşı Camii önünde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.(MA-EFE)

21.08.2017 11:30:42 TSI
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