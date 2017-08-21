Taşıyıcılar Kooperatifi eski Başkanı Hasan Altınok, kalbine yenildi
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi eski Başkanı Hasan Altınok, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bir dönem Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı yapan 79 yaşındaki 5 çocuk babası Hasan Altınok, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hasan Altınok, Merkez Çarşı Camii önünde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.(MA-EFE)
21.08.2017 11:30:42 TSI
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