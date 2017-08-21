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İzmit'te tabelalar yenileniyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından şehrin daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için parklarda yıpranan tabelaları yenileniyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki tabelaları modern şehircilik estetiğine uygun olarak yeniden tasarlıyor. Parklardaki zamanla eskiyen ve yıpranan tabelaların yenilenmesi için çalışma başlatan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklara toplamda 35 adet yeni tabela monte etti.

Çalışmalar kapsamında sadece tabela yenileme değil, bazı parklara uyarı tabelaları da monte edildiğini belirten belediye yetkilileri, "Şehir genelindeki parklarımızda bulunan tabelalar zamanla eskiyerek hem görsel olarak hoş görünmemekte hem de okunabilirliği azalmaktadır. Şehir estetiğine büyük önem veren Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın talimatıyla şehir genelinde çalışma başlattık. Tabelalarımızı mahallerimize yakışır hale getiriyoruz. Sadece tabela yenilemekle kalmayıp, Cephanelik Mesire Alanı, Gölkay Park ve Ekopark gibi parklarımıza da vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla uyarı tabelaları yerleştirdik. Çalışmalarımız kapsamında parklara 35 yeni tabela monte ederken, 46 adet uyarı tabelası da yerleştirildi" diye konuştu.

(MG-RFK-Y)



21.08.2017 11:31:00 TSI

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