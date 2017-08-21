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Kartepe'ye günde 75 ton asfalt



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri üst yapı düzenlemeleri kapsamında günde 75 ton asfalt kullanıyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin cadde ve sokaklarını tek tek çağdaş bir görünüme kavuşturmak için yaz aylarında yoğun bir çalışma sergiliyor. İlçedeki üst yapı düzenlemeleri kapsamında ekipler günde ortalama 75 ton asfalt kullanarak yolları bölge halkının hizmetine sunmaya devam ediyor.

Modern şehircilik anlayışı çerçevesinde ilçe genelindeki yolları günümüz şartlarına uygun hale getirmek için Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, durmaksızın çalışıyor. Yaz aylarında yoğun tempoda çalışan ekipler, üst yapı iyileştirmeleri kapsamında kaldırım, kilitli parke taşı döşeme ve asfalt serimi şeklinde çalışma yapıyor. Ekipler çalışmalarında, mevsimsel etkiler ve alt yapı geçişi sonrası bozulan yollar, otobüs güzergahları, bağlantılı yollar, eğitim, sağlık ve dini tesisler geçişlerinde düzenlemeler yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartepe'nin dört bir köşesinde yaşamı kolaylaştıran çözüm odaklı çalışmalara imza atıyor. Kartepe halkının yollarını bakıma alan belediye ekipleri günde 75 ton asfalt kullanarak bozuk satıhlarda yama asfalt çalışması ile sorunları çözüme kavuşturuyor. Belirlenen iş programı çerçevesinde ekipler Emekevler ve Ertuğrul Gazi Mahalleleri ardından Hasanpaşa Mahallesi yollarında bakım ve onarım çalışmalarına da başlandı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de yapılan yama çalışmaları da günlük programı içerisinde bizzat vakit ayırarak yerinde incelemeye özen gösteriyor.

(MG-RFK-Y)



21.08.2017 11:31:25 TSI

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