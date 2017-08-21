Ya düşerse?
- Koca kasalar birkaç halatla tutturuluyor
(Fotoğraflı)
Burak Tekin
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonun taşıdığı hayli yüksek fazla yük kazaya davetiye çıkardı.
Kütahya yolu Eskişehir istikametine doğru hareket halinde olan kamyon dorsesindeki kasalar, diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. Sadece birkaç halat yardımıyla tutturulan kasalar, yıkılması halinde hem can hem de mal kaybına yol açabileceği gibi, diğer sürücüleri de tedirgin etti. Kamyonun yanından geçerken yaşanan şaşkınlık sürücülerin hızlarını arttırmasına sebep olurken, kaza yapma riskini de arttırdı.
(BRK-Y)
21.08.2017 11:31:40 TSI
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