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Körfez'de asfalt çalışması sürüyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, kent merkezinin yanısıra değil kırsalda da asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez'in genelinde adeta bir seferberlik başlatan Körfez Belediyesi bir taraftan yeni yollar ile yol genişletme çalışmaları yaparken, diğer taraftan da asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu yıl 40 bin ton asfaltın serimini gerçekleştirecek olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Eğnediler yolunda asfalt için çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt öncesinde ilk olarak yolda malzeme serimini gerçekleştirdi. Daha sonra asfalt seriminin gerçekleştirilmesiyle birlikte yol daha kullanışlı hale getirildi. Çevre köy muhtarları ve vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı Başkan İsmail Baran ve ekibine teşekkür etti.

(MG-GY-Y)



21.08.2017 11:32:47 TSI

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