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Kuran-ı Kerim kursunu bitirdiler, ayakkabıları kaptılar



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından Ağa mahallesinde Kur'an Kursunu tamamlayan öğrencilere ayakkabı hediye edildi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağa mahallesi Yeşil camide Kur'an Kursunu bitiren öğrencilere ayakkabı verildi. Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü ve Belediye Meclis üyesi Gönül Asuk, kursu bitiren öğrencileri tek tek tebrik etti ve ayakkabı takdim etti. Düzce Romanlar Dernek Başkanı Sibel Gün Çabuk ve Yeşil Camii Dernek üyeleri etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Meclis üyesi Gönül Asuk'a teşekkür ettiler.

(TT-RFK-Y)



21.08.2017 11:33:27 TSI

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