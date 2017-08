YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Düzce'de temayül yoklamaları yapıldı

Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce İl Başkanlığında Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinin temayül yoklamaları yapıldı.

AK Parti Düzce ilçe teşkilatları kongreleri öncesinde Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinin temayül yoklamaları gerçekleştirildi. İki ilçenin temayül yoklamasına AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı 22. Dönem Kırşehir milletvekili Bölge Koordinatörü Hacı Turan, İl Koordinatörü Hüseyin Devecioğlu, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş İl Başkanı Hikmet Keskin, yönetim kurulları ile kurucu üyeler katıldı. Temayül yoklamasına katılanlar, kendilerine dağıtılan formlara ilçe başkanı olarak görmek istediği 3 ismi yazdı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş temayül yoklama toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni bir sürecin başındayız. Teşkilatımızla ilgili seçimler olacak. Ön hazırlıklar yapmak üzere bölge koordinatörümüz ve İl koordinatörümüz teşrif ettiler. İnşallah bu süreç teşkilatımız için, partimiz için, Düzcemiz için, memleketimiz için hayırlı olur. Düzce her zaman her konuda başarılı olmuştur. Başladığımız günden beri Düzce'de seçimlerin galibi her zaman biz olduk. Üç Milletvekili çıkardık. Düzce'de bunu gururla ifade ediyoruz. Bu 'Birlik ve Beraberliğin' en güzel göstergesidir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz sonuna kadar devam eder ve bu başarımız partinin başarısı olarak her zaman Düzce'de tezahür eder" dedi.

Gümüşova İlçe Başkanlığı için Cihan Ünal, Burhan Çakır, Engin Mardi, İbrahim Çalışkan ve Ufuk Altuntaş aday olarak çıktı. Gölyaka İlçe Başkanlığı için de Alican Dursun, Abdullah Yıldız, Orhan Kandemir, Onur Kabak, Muzaffer Atabaş ve Salih Bal aday oldu. Gümüşova ve Gölyaka İlçe Başkanları için yapılan temayül yoklamasının ardından Kongrelerde seçilecek listeyi Genel merkez oluşturacak.

21.08.2017 11:34:23 TSI

