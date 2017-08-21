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Gediz Yenikent'te festival coşkusu

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:31
Gediz Yenikent'te festival coşkusu
Gediz Yenikent'te festival coşkusu

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesindeki 3. Dayanışma ve Toplum Kaynaştırma Festivali'nde sahne alan sanatçı Ramazan Çelik, festival alanını dolduran binlerce kişiye keyifli dakikalar yaşattı.
3. kez düzenlenen festivalde ilk olarak sanatçı Sevgi Petek birbirinden güzel türküler seslendirdi.
Daha sonra sahne alan sanatçı Ramazan Çelik, ''Öncelikle benim böyle bir organizasyona gelmemde aracı olan Ahmet Durmuş kardeşime teşekkür ediyorum. Anadolunun her köşesine konserlere, açılışlara gidiyorum. Taksici iken başladığım sanat hayatım şimdi özel televizyonlarda program yaparak ve festivallerde konser vererek devam ediyor. Ben hiç bir zaman sanatçıyım demedim. Ben sizlerden biriyim. Sizler beni Ramazan çelik yaptınız. Hiç bir zaman doğrularımdan taviz vermedim. 15 temmuz sürecini hepiniz iyi bilirsiniz. Bizi bölüp parçalamak istediler. Allah'a şükür dimdik ayakta kaldık, hainlere fırsat vermedik. Tıpkı burada 3' sü düzenlenen ve bölge kültürünü tanıtan festivali sahiplendiğiniz gibi ülkemizide sahiplendiniz. Ben çalıştığım kanaldaki işimden olma pahasına doğrularımdan taviz vermedim ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bir olalım,diri olalım dedim. Bolu'lu Ramazan çelik sizden biridir ve daima öyle kalacaktır'' dedi.
Ramazan Çelik alanı dolduran yaklaşık 4 bin kişiyi söylediği birbirinden güzel şarkılarla doyasıya eğlendirdi. Konser esnasında yaşlı bir ninenin sanatçı Ramazan Çelik'e, ''Oğul senin programlarını izlerken,türkülerini dinlerken defalarca ocakta yemeğim yandı'' demesi alanı dolduran binlerce kişiyi uzun süre güldürdü.
Konser sonrası Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Karaca, ''3. kez düzenlediğimiz etkinliğe bizi kırmayıp katılan ünlü sanatçımız Ramazan Çelik'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Gediz Yenikent Beldesi kültürünü bu festivalle dünyaya duyurmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecektir'' dedi.(YD-EFE)

21.08.2017 11:34:37 TSI
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