Et kombinası bayrama hazır

Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi'ne ait et kombinasında Kurban bayramı süresince uzman kasaplar tarafından steril ortamda gerçekleştirilecek olan kurbanlık kesimleri için hazırlıklar tamamlandı.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurbanlık kesimleri için gerekli işlem ve tedbirler alındı. Düzce Belediyesi'ne ait et kombinasında 4 gün boyunca uzman kasaplar tarafından steril ortamda gerçekleştirilecek olan kurbanlık kesimleri için hazırlıklar tamamlandı. Mevcut ekipmanların bakım ve tamirleri de gerçekleştirildi.

Günde 100 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip olan et kombinasında vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek amacıyla Kurban Bayramı boyunca takviye personel de görevlendirilecek.

21.08.2017 11:37:25 TSI

