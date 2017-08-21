ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Et kombinası bayrama hazır

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:35
Et kombinası bayrama hazır
Et kombinası bayrama hazır

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi'ne ait et kombinasında Kurban bayramı süresince uzman kasaplar tarafından steril ortamda gerçekleştirilecek olan kurbanlık kesimleri için hazırlıklar tamamlandı.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurbanlık kesimleri için gerekli işlem ve tedbirler alındı. Düzce Belediyesi'ne ait et kombinasında 4 gün boyunca uzman kasaplar tarafından steril ortamda gerçekleştirilecek olan kurbanlık kesimleri için hazırlıklar tamamlandı. Mevcut ekipmanların bakım ve tamirleri de gerçekleştirildi.
Günde 100 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip olan et kombinasında vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek amacıyla Kurban Bayramı boyunca takviye personel de görevlendirilecek.
(TT-RFK-Y)

21.08.2017 11:37:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Kusursuz&quot; ellerden resimler
YEREL

"KUSURSUZ" ELLERDEN RESİMLER
AK Parti Düzce'de temayül yoklamaları yapıldı
YEREL

AK PARTİ DÜZCE'DE TEMAYÜL YOKLAMALARI YAPILDI
Kuran-ı Kerim kursunu bitirdiler, ayakkabıları kaptılar
YEREL

KURAN-I KERİM KURSUNU BİTİRDİLER, AYAKKABILARI KAPTILAR
Bilardoda Zafer Kupası Heyecanı
YEREL

BİLARDODA ZAFER KUPASI HEYECANI